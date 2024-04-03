مسابقة وظائف وزارة الأوقاف 2024.. تعرف على الموعد ورابط لتقديم

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة جديدة لتعيين ألف أمام وألف عامل، وذلك من خلال التعاقد، للعمل بمختلف محافظات الجمهورية، على أن يكون التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية، ونتعرف الآن على الخليج 365 على الشروط المطلوبة ورابط التقديم على مسابقة وظائف وزارة الأوقاف 2024.

مسابقة وظائف وزارة الأوقاف 2024

مطلوب 1000 عامل، للعمل على المحافظة على نظافة المسجد.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف 1000 عامل

أن يكون مصري الجنسية.

مؤهل اقل من متوسط “أعدادية عامة أو أزهرية” أو متوسط.

أن لا يزيد السن عن 40 سنة.

اجتياز الاختبارات المقررة.

اجتياز الكشف الطبي.

وظائف أخرى: –

المستندات المطلوبة للتقديم

تقديم بطاقة الرقم القومي وجه أول وثان.

صورة شخصية حديثة.

تقديم شهادة المؤهل الدراسي.

تقديم الموقف من الخدمة العسكرية.

تقديم شهادة التأهيل في حالة الإعاقة.

صحيفة الحالة الجنائية وان تكون سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو إلى وزارة الأوقاف.

إيصال الإيداع البنكي.

رابط التقديم على وظائف مسابقة وزارة الأوقاف 2024

للتقديم على وظائف وزارة الأوقاف يرجى التقديم من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر استمارة التقديم الإلكترونية على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ويجب رفع كافة المستندات المطلوبة بالألوان وبصيغة jpg، علما بان التقديم متاح ابتداء من اليوم وحتى 16 أبريل 2024.