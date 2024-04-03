براتب 25000 جنيه.. فرص عمل بشركة أكسيد مصر للخريجين من المؤهلات العليا

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة أكسيد مصر أكبر شركات مراكز الاتصال لخدمة العملاء في الشرق الأوسط ومنطقة جنوب البحر المتوسط، عن حاجتها إلى شغل موظفين خدمة عملاء للعمل فورًا بفروع الشركة في القرية التكنولوجية بالمعادي، من حملة المؤهلات العليا، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي:

وظائف شركة أكسيد مصر

مطلوب موظفين خدمة عملاء عربي.

مطلوب موظفين خدمة عملاء انجليزي.

مطلوب موظفين خدمة عملاء ألماني.

مطلوب موظفين خدمة عملاء إيطالي.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا، من الجنسين وان يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، وان لا يزيد السن عن 50 سنة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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توفر الشركة رواتب مجزية تصل إلى 25000 جنية، حسب مستوى إجادة اللغة، بالإضافة إلى أرباح سنوية والعمل 8 ساعات يوميًا، ويومين إجازة أسبوعيًا، كما توجد فرص للترقي، وتأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف أكسيد مصر

للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالرابط التالي “وظائف شركة أكسيد“.