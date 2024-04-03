مطلوب أفراد امن للعمل فورا بشركة كانستارز للأمن والحراسة للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة كانستارز للأمن والحراسة عن حاجتها إلى شغل أفراد امن إداري للعمل فورًا بمواقع الشركة لحملة المتوسطة والإعدادية، وبرواتب مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة كانستارز للأمن والحراسة

مطلوب أفراد امن، مؤهلات متوسطة.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن إعدادية، يجيد القراءة والكتابة، وان لا يزيد السن عن 55 سنة، وان لا يقل الطول عن 160 سم، وتقديم موقف واضح من التجنيد، وتوفر الشركة رواتب مجزية، واجازات سنوية وأسبوعية، كما توفر ترقيات وحوافز ودورات تدريبية ويونيفورم مجانا وسكن للمغتربين، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية، وتأمين على الحياة.

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التقديم على الوظائف

لمن يرغب يرجى التقديم عبر التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “شركة كانستارز للأمن“.