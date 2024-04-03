وظائف خالية بشركة مطاعم بازوكا لجميع المؤهلات من الخريجين

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة مطاعم بازوكا، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة جميع المؤهلات من الخريجين والطلبة، للعمل بفروع الشركة في القاهرة والإسكندرية وطنطا والزقازيق والمنصورة وأسيوط، وفى إطار ذلك نستعرض الآن تفاصيل الوظائف والشروط وطريقة التقديم عليها كالتالي:

وظائف شركة مطاعم بازوكا

مطلوب مدير مطعم.

مطلوب مساعد مدير مطعم.

مطلوب مشرف وردية.

مطلوب مشرف مطبخ.

مطلوب متدرب إداري بالمطعم.

مطلوب منسقين علاقات عملاء بالمطعم.

مطلوب باريستا.

مطلوب أعضاء فريق.

مطلوب موظفين كول سنتر.

مطلوب فنيين صيانة مطاعم.

مطلوب سائقين رخصة أولي وثانية.

الشروط والمزايا

الوظائف متاحة لحملة جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، ويشترط أن لا يقل السن عن 18 سنة، ولا يزيد عن 40 سنة، ويفضل خبرة في مجال مطاعم الفاست فود، مع تقديم موقع واضح من الخدمة العسكرية، ويشترط حسن المظهر واللباقة.

وظائف أخرى: –

وتوفر شركة بازوكا للعاملين مرتبات مجزية حسب كل وظيفة، بالإضافة إلى حوافز ومكافئات شهرية، وتصرف زي للعمل، بالإضافة إلى توفير التأمينات الطبية والاجتماعية، وفرص ترقية للمتميزين وبدل وجبات وفرص للسفر.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على وظائف شركة بازوكا اند شوكلت يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة مطاعم بازوكا“.