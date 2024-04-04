الحق قدم وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة للعمل فورا بفروع كارفور

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن كارفور مصر عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة بفروع الشركة في “أكتوبر – مدينه نصر – مصر الجديدة – لتجمع الخامس – الشروق – العبور – المقطم – الإسكندرية”، للمؤهلات المتوسطة، وبرواتب مجزية وتأمينات، وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل الوظائف المطلوبة وكيفية التقديم عليها كالتالي:

وظائف كارفور مصر

مطلوب كاشير. مطلوب منسقين ممرات. مطلوب موظفين استلامات. مطلوب موظفين امن. مطلوب شيف أجبان. مطلوب شيف خباز. مطول شيف خباز بلدي وافرنجي. مطلوب شيف جزار. مطول شيف اسماك. مطلوب شيف سخن. مطلوب بائعين بقسم الخضار والفاكهة. مطلوب بائعين بقسم الأجهزة المنزلية. مطلوب فنيين صيانة تبريد وتكييف. مطلوب مدير قسم جزارة. مطلوب مدير قسم الأجبان. مطلوب مدير قسم الأسماك. مطلوب مدير قسم الوجبات الجاهزة. مطلوب مديرين فروع. مطلوب مشرف قسم جزارة. مطلوب مشرف قسم الأجبان. مطلوب مشرفين قسم الخضار والفاكهة. مطلوب مشرفين قسم الوجبات الجاهزة.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ويفضل خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية، والعمل متاح للجنسين، وتوفر كارفور رواتب مجزية حسب الخبرة، وأرباح سنوية ويوم إجازة أسبوعيًا، بالإضافة إلى توفير تامين طبي عائلة وتأمينات اجتماعية.

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التقديم على وظائف كارفور

للتقديم على الوظائف المتاحة بفروع كارفور، يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف كارفور” عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والعنوان والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة إن وجدت وغيرها من البيانات.