فرص عمل للمؤهلات المتوسطة بشركة حراسات للأمن والحراسة برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تبحث شركة حراسات للأمن والحراسة من خلال وزارة الشباب والرياضة عن أفراد أمن للانضمام إلى فريقها كموظفي أمن إداري في البنوك، وتعد شركة حراسات من إحدى اهم الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة، ونستعرض الآن على الخليج 365 تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم على الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة حراسات للأمن والحراسة:

مطلوب موظفين امن إداري بالبنوك.

الشروط المطلوبة للتقديم:

اوضحت الرشكة عدة اشتراطات للتقديم وهي كالتالي:

مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.

سن من 22 إلى 52 سنة.

إجادة القراءة والكتابة.

موقف واضح من التجنيد.

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المزايا:

تقدم شركة حراسات للأمن والحراسة مزايا عديدة للعاملين بها من مرتبات مجزية، وزيادات سنوية واجازات، كما توفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية وتامين على الحياة.

كيفية التقديم على الوظائف:

للراغبين في التقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف، من خلال ادخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والعنوان، عبر الرابط التالي” وظائف شركة حراسات للأمن والحراسة“.