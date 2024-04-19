وظائف خالية بشركة دومتي للصناعات الغذائية لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة دومتي للصناعات الغذائية عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، للعمل فورًا بفروع الشركة في “بهتيم وشبرامنت والقطامية والإسكندرية وبفروع الدلتا في المنصورة وكفر الشيخ والبحيرة وطنطا والمنوفية وبنها والشرقية وفروع الصعيد”، نستعرض الآن على الخليج 365 تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي:

وظائف شركة دومتي للصناعات الغذائية

مطلوب مندوب مبيعات، حد أقصى 30 سنة. مطلوب سائقين رخصة مهنية، يشترط إجادة القراءة والكتابة. مطلوب فنين صيانة كهرباء كنترول، يشترط أن يكون حاصل على مؤهل متوسط. مطلوب فنين صيانة ميكانيكية، ويشترط مؤهل متوسط. مطلوب سائق كلارك ويشترط الخبرة. مطلوب مراقب امن، مؤهل متوسط. مطلوب عامل انتاج، مؤهل متوسط. مطلوب عامل مخزن، مؤهل متوسط. مطلوب عامل نظافة، لا يشترط مؤهل. مطلوب فني صيانة تبريد مؤهل متوسط.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، وموقف واضح من الخدمة العسكرية، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، والتفرغ التام.

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تقدم الشركة رواتب مجزية للعاملين بها، وزيادات وأرباح سنوي، وأجازة أسبوعية، وبدل مواصلات وتدريب مدفوع الأجر، وسكن للمغتربين، والعمل 8 ساعات يوميًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة دومتي للصناعات الغذائية

للتقديم على الوظائف المعلنة بشركة دومتي، يرجى التقديم على استمارة التوظيف بالرابط التالي” وظائف شركة دومتي للصناعات الغذائية“، ثم الحضور للمقابلات الشخصية في العنوان التالي: (5) بني عامر- شارع مراد – شركة دومتي – الدور الثاني – أول الشارع عمر افندي – الجيزة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساء.