براتب 7000 جنية.. وظائف خالية بشركة A 2 Z للملابس لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة A 2 Z للملابس عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف شاغرة، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة، من جميع المؤهلات، برواتب مجزية تصل إلى 7000 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم على الوظائف.

وظائف شركة A 2 Z للملابس

مطلوب أخصائيات مبيعات براتب يبدأ من 7000 جنية.

الشروط والمزايا

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة جميع المؤهلات، من الإناث فقط، ويشترط ان لا يزيد السن عن 35 سنة، ويفضل توافر خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة.

وظائف أخرى: –

وتوفر الشركة رواتب مجزية تصل إلى 7000 جنية، والعمل 9 ساعات، وتوفر بدل مواصلات لبعض الفروع ويوم إجازة في الأسبوع، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على الوظائف:

لمن يرغب في التقديم على الوظائف يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف أخصائيات مبيعات“، ثم الحضور للمقابلات الشخصية بالعنوان التالي: 6036 كورنيش المعراج المعادي بجوار كارفور المعادي- شارع بنرينه توتال – تاني عماره على اليمين الدور الأرضي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024.