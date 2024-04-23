براتب 11500 جنية.. وظائف خالية بشركة بافلو برجر لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة بافلو برجر عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل بفروع الشركة المختلفة بـ “القاهرة والجيزة ومدينتي والشروق والساحل الشمالي”، برواتب مجزية تصل إلى 11500 جنية بالإضافة إلى الحافز الشهري والإضافي، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة بافلو برجر

مطلوب مدير فرع، خبرة في مجال الفاست فود، وان لا يزيد السن 45 سنة – الراتب صافى 11500 جنية. مطلوب مساعد مدير خبرة في مجال الفاست فود، وان لا يزيد السن 40 سنة – الراتب صافى 9000 جنية، مطلوب أعضاء فريق، براتب يبدا من 5000 جنية، بالإضافة إلى الحافز الشهري والإضافي. مطلوب باريستا. مطلوب دليفري. مطلوب شيفات بيتزا. مطلوب مساعد شيف بيتزا. مطلوب عمال إنتاج للعمل بالعبور.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة واقل من متوسط، ويشترط أن لا يزيد السن عن 33 سنة، بالنسبة لباقي الوظائف، وعلى المتقدم تقديم موقف واضح بالنسبة للخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

وتقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 5000 جنية ويصل إلى 11500 جنية، للمديرين، بالإضافة إلى حافز كل 4 شهور، من 1500 جنية إلى 2000 جنية حسب كل وظيفة، بالإضافة إلى الإضافي والحافز الشهري، كما توفر سكن لفرع الساحل الشمالي، كما توفر فرص للترقي بعد 6 اشهرـ وأجازات سنوية وتدريب مدفوع، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة بافلو برجر

للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي”وظائف شركة بافلو برجر “ثم الحضور إلى العنوان التالي: 60 شارع عبد الله العربي بالحي السابع – مدينة نصر – الدور الرابع، وذلك يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.