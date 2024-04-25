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شكرا لقرائتكم شركة الفطيم تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الفطيم توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بماركة ماركس وسبنسر في محافظة جدة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مدير معرض / مديرة معرض.
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مكان العمل:
– محافظة جدة / داخل المول.
التفاصيل:
1- الخبرة المطلوبة لمدير المعرض (من سنتين إلى ثلاث سنوات خبرة مدير معرض بمجال الملابس).
2- لغة إنجليزية ممتازة.
3- التواجد في محافظة جدة.
4- التفرغ التام للعمل.
5- المرونة بأوقات العمل.
المزايا والحقوق الوظيفية:
1- توظيف فوري.
2- دورات وتدريب خارجي.
3- راتب شهري.
4- تأمين صحي واجتماعي.
5- بطاقة خصم.
6- حوافز شهرية وسنوية.
ملاحظة مهمة:
– الوظائف بمحافظة جدة فقط.
– لن تقبل سيرة لا تتوافق مع الشروط المعلن عنها.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/10/15هـ الموافق 2024/04/24م.
طريقة التقديم:
– من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة الرجاء التقديم على البريد الإلكتروني وكتابة الوظيفة المتقدم / المتقدمة عليها (مدير / مديرة معرض – جدة):
[email protected]