وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في مدينة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)