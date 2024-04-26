شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والجبيل، والرياض، وينبع، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي إدارة المشاريع والعقود (جدة).

– مشرف أول كهربائي (الجبيل).

– مهندس التكلفة (الجبيل).

– مشرف مستودع (الرياض).

– رئيس البيئة والصحة والسلامة والأمن (ينبع).

– مشرف أول الكهرباء والأجهزة (جازان).

– أخصائي الفهرسة (الجبيل).

– مهندس تخطيط أنشطة الصيانة (الجبيل).

– رئيس قسم التعبئة والتغليف (الجبيل).

– مهندس كهربائي (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)