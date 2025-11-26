لبنان | نقابة خبراء المعلوماتية تعلن فصلًا جديدًا لتعليم الحكومة الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ 3 ساعات

عقدت نقابة خبراء المعلوماتية المحلفين في لبنان (SITCEL) مؤتمرًا صحافيًا في نادي الصحافة، كشفت خلاله عن “خريطة الطريق لعام 2026″، بحضور رئيس المجلس التنفيذي وأعضاء النقابة ونقابيين وجمعيات وشركات.

وتحدث رئيس النقابة حسن الهبري، معلنًا خطة عمل النقابة وإطلاق “فصل وطني جديد لتعليم الأمن السيبراني والحكومة الرقمية في لبنان”. وأوضح أن SITCEL، منذ تأسيسها عام 2003، تعمل كهيئة مهنية وطنية لخبراء المعلوماتية المحلفين، وتقدم خدمات الخبراء الفنيين والاستشارات التقنية للمحاكم اللبنانية، وهي النقابة الأولى المعترف بها رسميًا لدى وزارة العدل.

وأشار الهبري إلى أن النقابة أصبحت فاعلًا رئيسيًا في دعم البنية التحتية الرقمية والاستعداد الأمني السيبراني، بالتعاون مع جمعيات لبنانية وعالمية، كما أنها تمثل مجتمعًا محترفًا في تكنولوجيا المعلومات في لبنان.

وتطرق إلى أكاديمية SITCEL التعليمية، موضحًا أنها تهدف لتمكين خبراء المعلوماتية وقادة المجال الرقمي من خلال التدريب المتقدم، والشهادات العالمية، والتطوير المهني المستمر، مع مواءمة الأطر الدولية الرائدة مع الحاجات المحلية في مجالات الأمن السيبراني، والحوكمة، وإدارة المخاطر، واللوائح الأوروبية مثل NIS2 وDORA.

واختتم الهبري بشرح خريطة الطريق لعام 2026، والتي تشمل معسكرات تدريبية متقدمة في إدارة المخاطر، والاستجابة للحوادث، والأمن السيبراني للقطاع المالي، مع التزام SITCEL بمواصلة تقديم تعليم وفق المعايير الأوروبية، ودعم سياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية، وبناء قدرات ملموسة وقابلة للقياس في لبنان.