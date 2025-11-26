لبنان | نقابة المعلّمين تحذر المدارس الخاصة: حقوق الأساتذة خط أحمر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ 3 ساعات

عقدت نقابة المعلّمين اجتماعها الدوري اليوم بمشاركة الأعضاء ورؤساء الفروع، وأصدرت بيانًا أكدت فيه قلقها البالغ من استمرار تخلّف عدد من المدارس الخاصة عن تسديد مستحقاتها لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية، الأمر الذي يعيق تحديد التعويضات ورواتب التقاعد ورفعها بسرعة.

ودعت النقابة جميع إدارات المدارس الخاصة إلى المباشرة فورًا بتسديد المستحقات المتوجبة عليها، محذرة من أنّ أي استمرار في المماطلة سيقابل بخطوات نقابية وتصعيدية لحماية حقوق المعلمين.

كما نبهت النقابة من لجوء بعض الإدارات إلى أساليب ضاغطة وغير قانونية، مثل حجز رواتب الأساتذة لإجبارهم على توقيع بيانات مالية على أساس الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أنّ أي مخالفة من هذا النوع تُعتبر انتهاكًا واضحًا للحقوق المهنية والاجتماعية للمعلّمين، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة، بما فيها وزارة التربية.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنّ حقوق المعلمين ليست مادة تفاوض تحت الضغط، وأنّ الكرامة المهنية والاجتماعية لهم خط أحمر، وأي محاولة للالتفاف عليها مرفوضة تمامًا.