لبنان | الوزير شحادة يعزز الابتكار الرقمي اللبناني في "المؤتمر العالمي للجوال" بالدوحة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ 3 ساعات

واصل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، مشاركته في “المؤتمر العالمي للجوال” Mobile World Congress المنعقد في الدوحة، ضمن سلسلة لقاءات وفعاليات تهدف لتعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار الرقمي اللبناني.

وعقد شحادة اجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق قطر للتنمية ووزارة الاتصالات القطرية، حيث تمت مناقشة مشاريع التحول الرقمي في لبنان، دعم القدرات التقنية، وتعزيز البنية التكنولوجية، بالإضافة إلى برامج تدريبية للشباب اللبناني في مجالات المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

كما التقى شحادة فريق قيادة “مايكروسوفت – قطر” وتم الاتفاق على التعاون في برامج تدريب تقنية ودعم رواد الأعمال والشركات اللبنانية الناشئة.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، شارك شحادة في عشاء جمع شخصيات لبنانية بارزة، حيث نوقشت آفاق الاقتصاد اللبناني وسبل جذب الاستثمار وخلق فرص العمل، إلى جانب عرض خطط مجلس الوزراء لدعم الشباب وتطوير بيئة الأعمال.

كما شارك الوزير في جلسات عمل نظمها الـUNDP وGSMA، حيث شدد على أهمية تطوير سيادة البيانات، وتعزيز التعاون الرقمي بين الدول، وبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على وضع سياسات تنظيمية مرنة تحفز الابتكار وتحمي المستخدمين، وإبراز دور لبنان في المبادرات الإقليمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.