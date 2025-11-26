لبنان | وزيرة التربية كرامي تبحث تأمين استمرار التعليم وتعزيز التعاون الدولي والتربوي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ ساعتين

زارَت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث عرضت واقع المدارس في الجنوب والنبطية وسائر المناطق المتضررة، مؤكدة أن إعادة التدريس في هذه المدارس تمثل أحد أوجه الصمود في مواجهة الاعتداءات. كما تطرقت إلى مطالب روابط الهيئة التعليمية والخطوات المتخذة لتلبية هذه المطالب، وملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وآليات تحديد المؤهلين، مع وضع هذه الملفات على طاولة مجلس الوزراء واستماعها لتوجيهات الرئيس بري.

وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، اجتمعت الوزيرة كرامي مع سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تم بحث تطوير مذكرة التفاهم بين لبنان وقطر في المجالات التربوية والجامعية، وتسريع الاعتراف بالشهادات والبت بالمصادقات والمعادلات، بما يسهل استقطاب الطلاب وتوسيع أطر التبادل بين الجامعات. وأكد السفير القطري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المؤسسات التربوية اللبنانية.

كما التقت الوزيرة كرامي وفداً من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية برئاسة النائب إيهاب حمادة، وناقشت معهم حاجات المدارس وتجهيزاتها، وموضوع الأبنية المدرسية المستأجرة، مؤكدة متابعة هذه القضايا من خلال لجنة وزارية ولجنة الإيجارات في الوزارة لضمان استمرار التعليم في كل المناطق.