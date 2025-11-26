لبنان | وزير الصحة ناصر الدين يفتتح ورشة عمل لتأسيس معهد وطني للصحة العامة في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ ساعتين

افتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ورشة العمل التشاورية حول إنشاء وتطوير معهد وطني للصحة العامة في لبنان، والتي انعقدت في فندق “راديسون بلو”، بحضور نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور يوتارو سيتويا، ومديرة الشراكات والبرامج في الجمعية الدولية للمعاهد الوطنية للصحة العامة الدكتورة أنجيلا فير، وعدد من الخبراء في المعاهد الصحية، بإدارة مستشارة وزارة الصحة لشؤون الإصلاح الدكتورة نادين هلال.

أكد الوزير ناصر الدين أن إنشاء المعهد الوطني للصحة العامة يمثل خطوة أساسية لمستقبل النظام الصحي في لبنان، موضحًا أنه سيشكل “ركيزة مؤسسية صلبة لجمع الوظائف الصحية المتعددة، وتوفير قاعدة دائمة لعلوم الوبائيات، والترصد الصحي، والمختبرات، وتأمين الجهوزية الصحية المستدامة”. وشدد على أهمية وضع قانون وتنظيم واضح يحدد صلاحيات المعهد وهيكليته واستدامته المالية.

وأشار الوزير إلى دور المعهد في تعزيز القدرات على كشف الفاشيات المبكر والاستجابة لها بكفاءة، وإنتاج بيانات موثوقة لدعم وضع السياسات، وتنسيق الاستجابة للطوارئ، وتوحيد جودة المختبرات، وبناء قوة عاملة صحية متخصصة وجاهزة للمستقبل، بما يتيح الانتقال من الاستجابة للأزمات الصحية إلى توقعها واستباق حدوثها.

كما أكد ناصر الدين على أهمية التعاون مع الجامعات وكليات الصحة العامة لتدريب الكوادر المستقبلية وإجراء البحوث الميدانية وضمان استناد السياسات الصحية للأدلة العلمية، إضافة إلى دور النقابات والهيئات المهنية في وضع المعايير وضمان المساءلة ودعم التعبئة السريعة عند حالات الطوارئ.

وشملت ورشة العمل سلسلة محاضرات تناولت المبررات الإستراتيجية لإنشاء المعهد، ودور معاهد الصحة العامة في الماضي والحاضر، وفعاليتها في بناء نظم صحية قوية ومستدامة.