ليلى عبد اللطيف في 2024.. خبر وفاة يتحول إلى مناسبة للاحتفال - ونشهد إختفاء مشاهير وخوف لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن بعض التوقعات الخطيرة التي سوف تحدث خلال عام 2024.

وقالت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي اللبناني نيشان، ببرنامج "أنا هيك"، المٌذاع على قناة "الجديد": خبر وفاة يتحول إلى مناسبة للاحتفال بدلا من الحزن والحداد".

وتابعت: "الفرح يعم الشوارع بعد إذاعة خبر وفاة إحدى الزعماء أو الشخصيات القيادية البارزة".

وأضافت: "عام 2024 يحمل أجواء الخوف والهلع على بعض المطارات والمرافق الحيوية ومحطات القطار العالمية، بسبب حدوث كوارث طبيعية وغير طبيعية تضرب هذه المرافق".

وأوضحت العرافة: " 2024 سيكون عام سقوط ورحيل العديد من كبار رجال السياسة والفن".

وأشارت: "يشهد الوسط الفني اعتزال مفاجيء لبعض الفنانين واختفاء العديد من النجوم والمشاهير صغار السن عن الساحة الإعلامية بسبب الوفاة".

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