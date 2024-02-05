هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت العجوة.. و3 محرومون منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العجوة نوع من التمور يتميز بفوائد صحية متعددة، وشهرت بزراعتها في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، كما تُزرع في واحة سيوة بمصر. وحددت الدكتورة شيماء فكري للحصول على التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، لناديمصراوي"، فوائد وأضرار التأثير والفئات الممنوعة من العجوة.

فوائد العجوة إمداد الجسم بالطاقة.

- دعم جهاز.

- تساعد العجوة على ضبط مستوى السكر في الدم.

- مفيد للأشخاص الذين يعانون من النحافة. تعلم في العجوة

- ارتفاع ضغط الدم.

- زيادة الوزن.

الفئات الممنوعة من العجوة الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

تأثر بحساسية الطعام. فكر في ذلك. ونتيجة لذلك من العجوة نصحت الدكتورة شيماء فكري لذلك 3 تمرات يومية ما ثم ثمرة الفاكهة المتوسطة.

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