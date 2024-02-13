في الفلانتين.. كيف تتخطى شعور الوحدة وأنت سنجل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الشعور بالوحدة هو شعور سلبي يمكن أن يؤثر على الصحة النفسية والعاطفية للشخص، يبحث الشخص عن علاقة عاطفية كوسيلة للشعور بالانتماء والحب والدعم

إبراهيم مجدي يقول، يميل البعض إلى البحث عن علاقة عاطفية هربًا من الشعور بالوحدة، لكنّ الدخول في علاقة لأجل التخلّص من الوحدة قد لا يكون الحلّ الأمثل، بل قد يُفاقم المشكلة على المدى الطويل.

فالعلاقات الصحية تتطلب أساسًا من الحب والاحترام والتوافق بين الطرفين.

وأضاف استشاري النفسية العلاجية، الشعور بالوحدة قد يدفع الشخص لدخول علاقة، لكن ذلك يعتمد على عدة عوامل:

كيف يتخطّى الشخص شعور الوحدة دون الدخول في علاقة عاطفية؟

يجب عليه الاعتراف بمشاعره وفهمها.

ما الذي يُشعره بالوحدة؟

- غيابه عن التواصل الاجتماعي

- شعوره بالملل

- عدم وجود شريك حياة

لتخطي هذًا الشعور يجب عليه التركيز على نفسه واحتياجاته

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي.

الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.

تخصيص وقتٍ للهوايات والأنشطة التي يُحبّها.

يجب عليه التواصل مع الآخرين وبناء علاقات اجتماعية.

الانضمام إلى مجموعاتٍ تُشارك نفس اهتماماته.

التطوّع في الأعمال الخيرية.

المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

التواصل مع العائلة والأصدقاء.

عليه الذهاب إلى طبيب نفسي لمساعد إذ لزم الأمر.

يمكن للطبيب النفسي مساعدته على فهم مشاعره وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي.

نصائح طبية

الشعور بالوحدة شعورٌ طبيعيٌّ، ولا يعني أنّ هناك خطأً ما فيك.

لا تُقارن نفسك بالآخرين.

كن صبوراً مع نفسك، فالخروج من الوحدة يحتاج إلى وقتٍ وجهدٍ.

تقبّل نفسك كما أنت، مع نقاط قوتك وضعفك.

تذكر أنّك لست وحدك، فهناك الكثير من الأشخاص يُعانون من شعور الوحدة.

مع بعض الصبر والجهد، ستتمكن من التغلّب على هذا الشعور وبناء علاقات صحية مع الآخرين

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