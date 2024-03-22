الامارات | ابتكار يسهم في التحكم "بالصراصير" للتصوير في الأماكن التي يصعب الوصول إليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعمل مكتب التصميم الطلابي Signal التابع لمعهد موسكو للطيران على ابتكار نظام يجعل صرصور سايبورغ قادرا على التصوير في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

وفي حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء أشار مصدر في المكتب الإعلامي للمعهد إلى أن التحكم بالحشرة سيكون باستخدام نبضات كهربائية.

وبحسب الباحثة ماريا زولوتاريوفا، "لن يزيد حجم المحفز العصبي عن 2 × 3 سم، ووزنه حوالي 15-20 غرام. الجهاز مصمم لصرصور مدغشقر، الذي يصل طوله إلى 6 سم ويعتبر أحد أكبر أنواع الصراصير. ويمكن توجيه الحشرة إلى اليمين أو اليسار عن طريق إرسال إشارة معينة. ونحن نخطط لإضافة أوامر لبدء الحركة وإيقافها. كما نعمل على استقبال إشارة عن استجابة الصرصور لتحليلها وعدم الاكتفاء بإرسال إشارة له".

تجدر الإشارة إلى أن النهايات العصبية للصراصير تقع بالقرب من الصدفة. وباستخدام هذه الميزة، وضع الطلاب قطبين كهربائيين على قشرة الحشرة، متصلين بمحفز عصبي مصغر للتحكم. ويستقبل الجهاز الإشارات عبر البلوتوث، ويرسل نبضات كهربائية إلى القطبين اللذين يؤثران على الجهاز العصبي للحشرة، ويتحكمان في حركاتها. إذا ثبتنا كاميرا صغيرة على الصرصور، سنتمكن من رؤية ما لا يستطيع المشغل البشري تصويره.

يعتقد المبتكرون أن هذا المشروع سيساعد على دراسة بيولوجيا النشاط العصبي للصراصير بشكل أفضل، وسيكون مفيدا للشركات التي تحتاج إلى التصوير في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، مثل تفقد خطوط الأنابيب أو في الدراسات الأثرية ".