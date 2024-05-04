مفاجأة.. دواء للسكر يمكنه استخدامه لعلاج "كوفيد-19"

محمد اسماعيل - القاهرة - يُواصل العلماء في جميع أنحاء العالم البحث عن علاجات فعّالة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي خضم هذه الجهود، برزت نتائج دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في جامعة مينيسوتا توحي بإمكانية استخدام دواء "ميتفورمين" لعلاج مرضى كوفيد-19.

وتوصل فريق من الباحثين في جامعة مينيسوتا أن دواء ميتفورمين، الذي يستخدم عادة لعلاج السكري، يمكن أن يقلل من كمية فيروس كوفيد-19 في الجسم، ويقلل من فرص عودة الفيروس بقوة بعد العلاج الأولي.

وتبعا لما جاء في "ميديكال إكسبريس"، ركّزت هذه الدراسة على المرحلة الثالثة من تجربة سريرية عشوائية، اختبر فيها الباحثون دواء ميتفورمين مقابل دواء وهمي، في حالة 1323 مصاباً بفيروس كورونا.

وأوضحت النتائج أن المجموعة التي عولجت بالميتفورمين كان لديها (حمل فيروسي) أقل بحوالي 4 مرات من العلاج الوهمي في اليوم العاشر من الإصابة.

كما كان لدى مجموعة الميتفورمين ارتداد فيروسي أقل من مجموعة الدواء الوهمي.

وتبين أن هناك انخفاضا بنسبة تزيد عن 41% في حالات الإصابة بكوفيد طويل الأمد بين الذين يتلقون دواء ميتفورمين، وانخفاض بنسبة 58% في دخول المستشفى لمدة 28 يوماً.

وأظهرت النتائج إلى أن علاج الميتفورمين للبالغين المصابين مؤخراً بكوفيد- 19 وسيلة فعالة لتقليل كمية الفيروس في الأنف، والحفاظ على كمية الفيروس من الارتفاع مرة أخرى.