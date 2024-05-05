لماذا تصاب النساء بالأمراض المزمنة أكثر من الرجال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف دراسة أجراها باحثون روسيون أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض القاتلة والإصابات المميتة، أما النساء أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة التي تظهر مع تقدم العمر.

واعتمد الباحثون على إحصاءات طبية دولية لأعوام 1990-2021 من مختلف دول، باستخدام مؤشر مثل معدلات DALY، الذي يجمع الوقت الذي يفقده الشخص بسبب المرض أو الوفاة المبكرة، وفقا لوكالة تاس للأنباء الروسية".

ودرس الباحثون 20 سببا رئيسيا للإصابة بالمرض، ووجدوا أن 13 من أصل 20 سببا غالبا ما تؤثر في الرجال.

وتشمل أمراض القلب التاجية ومرض الانسداد الرئوي، وكذلك مرض السكري، على الرغم من أن الفرق بين الجنسين في الحالة الأخيرة ليس كبيرا جدا،.

كما أن الرجال أكثر عرضة للوقوع ضحايا لحوادث الطرق عدة مرات، كما مات الكثير من الرجال خلال جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة للنساء، اتضح أنهن أكثر عرضة للمعاناة من آلام أسفل الظهر وغيرها من الاضطرابات العضلية الهيكلية، بالإضافة إلى الصداع والاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب والخرف في سن الشيخوخة. وبالإضافة إلى ذلك، النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الإيدز.

وعموما فإن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المميتة، والنساء أكثر عرضة للأمراض المزمنة طويلة الأمد.

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