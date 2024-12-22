توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 21 كانون الأول إلى الجمعة 27 كانون الأول 2024

مهنياً: يبقى الجو مشرقا ومناسبا بحيث تضوي الكواكب على نجاحاتك وتزيدك ثقة بالنفس وتفتح امامك ابوابا مغلقة وتتيح لك فرصا قد تأخذ ك بعيدا نحو الافضل لتتابع التقدّم متخطّيًا بعض الاحداث الطارئة لتثبت جدارتك بمركز أفضل وتكاتف أقوى تنتصر على الاوضاع وتدخل مرحلة اكثر اشراقا وايجابية . البداية مع وجود القمر في الثور يوم السبت حاول ان تعمل خلف الستار وداري امورك بالكتمان ورتب اوراق بهدوء تمهيدا لجديد

عاطفياً: تنتظرك انفراجات عديدة تحت تاثيرات كوكب الحب في برج القوس فتحصل على فرصة مناسبة لتطوير حياتك ولتعزيز المشاعر وتوطيد العلاقة مع الشريك والاولاد للعازب, تمارس جاذبية كبيرة وتسمع كلاما عذباً او بوحاً بالحب او تجد من يهتف له قلبك اسبوع جيد جدا يحمل اليك تشويقاً كبيرا وحماسة ومفاجآت استثنائية