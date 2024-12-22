توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 21 كانون الأول إلى الجمعة 27 كانون الأول 2024

مهنياً: استبشر بالخير انت من نجوم الابراج هذه المرحلة الفرح بانتظارك تستمتع بالاخبار الحلوة تستعيد عافيتك وصحتك تعود المياه الى مجاريها تصل الى ما تريد تشعربالمزيد من القوة وتشعر بعودة العلاقات حاول ان تستغل مواقع الكواكب لصالحك اعتبارا من هذا الاسبوع ان الامور تتقدم بصورة واضحة وان ما كان يشوش عليك الاجواء بات من الماضي تسمح لك الظروف المسيطرة بإحداث تغييرات لافتة في حياتك مع انتقال الشمس لتنضم الى عطارد في العقرب في مثلث فلكي مع المريخ في برجك ومثلثات مع زحل ونبتون في الحوت فتتلاحق الاحداث بشكل سريع وفعال

عاطفياً: تتقدم خطوات كبيرة تحت تاثير كوكب الزهرة من الميزان الذي يحمل معه الانسجام والحب والرومانسية والعواطف الحارة والاجواء الواعدة بلقاءات ودية دافئة ورومنسية للعازب بإمكانك التعبير عن عواطفك والتصريح عما يجول في خاطرك فلا اجمل من هذه الايام لتوضيح الالتباسات ولا افضل منها للتأكد من نوايا الحبيب فأنت تملك فرصاً ثمينة ويتوجب عليك اقتناصها