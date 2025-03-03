20 نصيحة ضرورية من «الصحة العالمية» للصيام بشكل آمن والوقاية من الأمراض

يحمل صيام شهر رمضان تأثيرات عميقة على الصحة الجسدية والعقلية، ويكون مفيدًا للصحة في حال تم اتباعه بشكل صحيح، إذ يساهم في تنظيم وظائف الجسم وتحسين العديد من جوانب الصحة، فمن الناحية البيولوجية، يُعد الصيام فرصة للجسم لاستعادة توازنه، حيث يبدأ في استخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة، ما يُساعد على تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل الدهون، كما يُعزز عملية التخلص من السموم عن طريق تحفيز الجسم على القيام بعمليات التنظيف الذاتي، مثل تجديد الخلايا وتحفيز النشاط الأيضي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر الصيام بشكل إيجابي على صحة القلب، إذ تشير الدراسات إلى أنه قد يقلل من مستويات الكوليسترول الضار ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد، كما أن الصيام يساعد على تحسين حساسية الإنسولين، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

منظمة الصحة العالمية تقدم 20 نصيحة ضرورية للصيام بشكل آمن

وكانت منظمة الصحة العالمية، شاركت ملايين المسلمين حول العالم، بعدة محاذير، ونصائح، من شأنها تنظيم الصيام، والاستفادة منه بشكل آمن وصحي، دون التأثير على الصحة، والتي جاءت على النحو التالي:

- تناول الكثير من الماء (10 أكواب على الأقل)، مع تناول الأطعمة المرطبة مثل الحساء والبطيخ والسلطة الخضراء.

- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا، لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

- تجنب المشروبات الغازية التي تحتوي على السكر ستضيف مزيدًا من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي.

- تجنب التعرض للشمس عند ارتفاع درجات الحرارة، فمن المهم البقاء في مكان بارد ومظلل.

- جدد مستويات الطاقة لديك عن طريق تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة.

- ابدأ إفطارك بتناول ثلاث حبات من التمر، خاصة وأن التمر مصدر للألياف.

- تناول في وجبة الإفطار الكثير من الخضروات لإمداد جسمك بالفيتامينات والمغذيات.

- تناول الحبوب الكاملة، التي تزود الجسم بالطاقة والألياف.

- تناول اللحوم الخالية الدسم والدجاج بدون جلد والأسماك على أن تكون مشوية أو مطهوة في الفرن للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي.

- تجنب الأطعمة المقلية أو المُصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر.

- حاول استخدام الشواية أو «الإير فراير» عند إعداد الوجبات بدلًا من القلي.

- تجنب الإفراط في الطعام عن طريق تناول الطعام ببطء.

- تناول السحور الخفيف كل يوم، ويجب أن تتضمَّن هذه الوجبة خضروات والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وأطعمة غنية بالبروتين مثل منتجات الألبان جبن خفيف الملح، أو بيض، وزبادي.

- تجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات.

- تناول فاكهة مثلجة تحتوي على الماء للتحلية، أو أي فاكهة موسمية أخرى.

- الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون، خاصة اللحوم عالية الدسم، والأطعمة المصنوعة من الفطائر الهشة أو الفطائر المضاف إليها سمن نباتي أو زبدة.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، مثل النقانق، واللحوم المُصنعة والمملحة ومنتجات الأسماك، والزيتون والمخللات، والأطعمة السريعة، والأجبان المالحة، والأنواع المختلفة من المقرمشات الجاهزة، والسلطات، والأطعمة القابلة للدهن، والصلصات.

- عند إعداد الوجبات، الحد من استخدام الملح بقدر الإمكان، ويمكن استخدام أعشاب مختلفة لتحسين نكهة الأطعمة التي يتم طهوها.

- تناول الطعام ببطء بكميات مناسبة لاحتياجاتك، فالوجبات الكبيرة تسبب حرقة في المعدة وشعور بعدم الارتياح.

- حاول أن تتحرك بقدر الإمكان، وكن نشيطًا في فترات المساء، حيث يمكنك مثلًا المشي يوميًا بانتظام.