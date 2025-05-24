الامارات | منى واصف: "مرضانة شوي .. بس ما متت" !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت الفنانة السورية القديرة منى واصف عن إستيائها بعد انتشار شائعة وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، وأكّدت واصف أنّها "بخير وتنعم بصحة جيدة".

وقالت الفنانة السورية إنّها انزعجت من الشائعة، مضيفة "حاجي بقا، يمكن لأني مرضانة شوي، مرشحة راحوا موتوني!".

وذكرت أنها تلقّت سيلًا من الاتصالات من أصدقائها والمقرّبين الذين أرادوا الاطمئنان عليها، معربة عن انزعاجها من الأمر، خصوصًا أن بعض أفراد عائلتها ومنهم ابنها يعيشون خارج سوريا، وقد يتأثرون نفسيًا بمثل هذه الأخبار الكاذبة.