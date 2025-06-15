بعد إصابة إمام عاشور.. مخاطر الكسر في الترقوة وموعد العودة

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدمة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما أصيب إمام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي، بآلام قوية في الكتف خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسقط عاشور على أرضية الملعب بعد تدخل عنيف، وبدت عليه علامات الألم الشديد؛ ليغادر اللقاء باكيًا وسط دعم من زملائه والجهاز الفني، ووفقًا لما كشفته مصادر خاصة لـ«الوطن»، فإن موضع الإصابة هو نفسه الذي تعرّض فيه عاشور سابقًا لخلع في عظمة الترقوة قبل نحو عام، وهي الإصابة التي أبعدته حينها عن الملاعب لما يقرب من شهر.

تفاصيل إصابة إمام عاشور

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أوضح الدكتور محمود عبدالله، استشاري جراحة العظام والكسور، تفاصيل هذه الإصابة، مشيرًا إلى أنها من الإصابات الشائعة بين اللاعبين، لكنها تحتاج إلى تعامل دقيق وسريع لتفادي المضاعفات المحتملة.

وقال إن الكسر الذي تعرض له إمام عاشور يقع غالبًا في الجزء الأوسط من عظمة الترقوة، وهو الجزء الأضعف والأكثر عرضة للكسر، خاصة بعد السقوط المباشر على الكتف، كما حدث معه في التحام المباراة.

وأضاف أن الترقوة تُعد عظمة سطحية حساسة، تربط بين القفص الصدري والكتف، وأي ضغط مباشر أو سقوط عنيف يمكن أن يؤدي إلى كسرها، وهو ما يفسر شيوع هذه الإصابة في الألعاب الجماعية التي تعتمد على الاحتكاك البدني، مثل كرة القدم.

هل الكسر خطيرًا؟

وعن مدى خطورة الكسر، أوضح استشاري العظام أن إصابة إمام عاشور تُصنف ضمن الكسور غير المعقدة، قائلًا إنّه من خلال ما أُعلن من نتائج الأشعة، الكسر يبدو غير مفتت ولا متحرك بشكل كبير، كما لا توجد مؤشرات على تأثر الأعصاب أو الأوعية الدموية، وهو ما يُعد مؤشرًا جيدًا على إمكانية الشفاء التام، وهو ما نطلق عليه في الطب Simple Midshaft Clavicle Fracture.

البروتوكول العلاجي لحالة إمام عاشور

كشف الدكتور محمود عبدالله عن البروتوكول العلاجي المتبع في مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أن خطة العلاج تشمل:

تثبيت الذراع بحمالة طبية Arm Sling لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

استخدام مسكنات ومضادات التهابات لتقليل الألم والتورم.

الراحة التامة خلال الأسابيع الأولى وعدم تحريك الكتف بشكل مفرط.

بدء جلسات العلاج الطبيعي التدريجي بعد ثبوت بداية الالتئام في الأشعة، وذلك لتقوية عضلات الكتف واستعادة المدى الحركي.

المدة المتوقعة للشفاء وعودة اللاعب

وحول المدة اللازمة لعودة إمام عاشور للملاعب، أوضح استشاري العظام أنه عادة ما تستغرق مثل هذه الإصابات مدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع للشفاء الكامل، بشرط الالتزام الكامل بالتعليمات الطبية وخطة العلاج الطبيعي، ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب تمارينه التأهيلية في الأسبوع الخامس أو السادس، على أن يعود للمشاركة الرسمية مع الفريق تدريجيًا وفقًا لتقييم الجهاز الطبي والفني.