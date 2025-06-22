الامارات | «زايد العليا لأصحاب الهمم» تحتفي بعيد الأب برسائل مؤثرة بين الآباء وأبنائهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تزامناً مع احتفاء الدولة بـ«عيد الأب»، أمس، مبادرة نوعية ومؤثرة جمعت بين طلابها من أصحاب الهمم وآبائهم عبر تبادل رسائل مصورة، لتكون جسراً من المشاعر الصادقة التي تحتفي بمكانة الأب، وتُقدّر عطاء الأبناء وإنجازاتهم الملهمة.

وعبر مقاطع فيديو عرضت خلال الفعالية، تحدث عدد من الآباء بكلمات يملؤها الفخر والاعتزاز وهم يرون أبناءهم يحققون ذواتهم، ويُنتجون ويبدعون في ورش التأهيل المهني التابعة للمؤسسة. وأكدوا أن ما ينجزه هؤلاء الأبناء لا يمثّل مصدر فخر للأسرة فحسب، بل هو قصة نجاح وإلهام، حيث يقدّمون نموذجاً مشرقاً في المثابرة والعمل المنتج للمجتمع بأسره.

وفي المقابل، حملت رسائل الأبناء من أصحاب الهمم في طياتها كلمات عفوية ومؤثرة، عكست حباً عميقاً وامتناناً صادقاً لآبائهم، على ما يقدمونه من دعم غير محدود وتوجيه مستمر ورعاية يومية.