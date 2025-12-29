انت الان تتابع خبر السامرائي يعلن ترشيحه لمنصب رئيس مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في بيان، إن "اعلان تشكيل المجلس السياسي الوطني ممثلا عن المكون السني كان مبنيا على اتفاق سياسي موقع ونظام داخلي".

وأضاف "سعينا جاهدين ان لا ننجر الى المهاترات وحرصنا الى عدم الانجرار للصراعات"، معتبرا أن نظام المجلس السياسي الوطني محدد بفقرات أن تكون جميع القرارات المتخذة بالتوافق".

ولفت السامرائي الى أن "اي مرشح تم اعلانه لا يمثل ارادة المجلس السياس الوطني"، مؤكدا أن "تحالف العزم قدمنا كمرشح لرئاسة المجلس يوم غد".