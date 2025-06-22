الامارات | ختام ملتقى «العارضة الإماراتية» في منافسات جَمال الخيل العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس فعاليات ملتقى «العارضة الإماراتية» لتأهيل الشابات الإماراتيات في مجال عروض جمال الخيل العربية الأصيلة، الذي أقامته جمعية الإمارات للخيول العربية وفق أعلى المعايير المعتمدة في أكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي.

وأكدت الجمعية، في بيان أمس، أن الملتقى الذي أقيم لأول مرة لتمكين المشاركات وتوفير المعارف التخصصية والمهارات الفنية المطلوبة لهن من أجل تقديم الخيل بطريقة احترافية في فعاليات جمال الخيل العربية، يعزز حضور المرأة الإماراتية في ساحات عروض جمال الخيل العربي التي تعد جزءاً من الموروث الثقافي والهوية الوطنية.

وتضمن الملتقى محاضرات نظرية وتدريبات عملية مكثفة تحت إشراف خبراء دوليين متخصصين في هذا المجال، هم: ديدري هايد، وتروي سميث، وأحمد التوزري، وإما ماكسويل، والذين قدموا المحتوى العلمي والعملي والجلسات التفاعلية على مدار خمسة أيام، ما أتاح الفرصة لعارضات المستقبل الإماراتيات للتعرف إلى قواعد التحكيم، وآليات التقديم، والمهارات المطلوبة لعرض الخيل بطريقة تبرز ملامحها الجمالية وتظهر أصالتها.

وحضر المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية محمد أحمد الحربي فعاليات الملتقى ووزع شهادات التكريم على المشاركات والمحاضرين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية جمعية الإمارات للخيول العربية لتعزيز المشاركة النسائية في قطاع الخيل، وتقديم برامج تدريبية نوعية تصقل المهارات، وتواكب تطورات الساحة المحلية والدولية في بطولات الجمال، تماشياً مع جهود الدولة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات.