الروتين اليومي لحماية الشعر من حرارة المكواة والسيشوار مع الحفاظ على التصفيف المثالي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 09:58 صباحاً - تسعى الكثير من النساء للحصول على شعر أنيق ومصفَّف يومياً، وغالباً ما يعتمدن على أدوات التصفيف الحرارية مثل السيشوار والمكواة؛ للحصول على إطلالة مثالية. ورغم جمال النتائج الفورية التي تمنحها هذه الأدوات؛ فإن الاستخدام المتكرر لها من دون حماية مناسبة، قد يترك الشعر باهتاً، ضعيفاً، ومتقصفاً مع مرور الوقت. حرارة التصفيف تؤدي إلى تكسُّر الروابط البروتينية داخل الشعرة؛ مما يُضعف بِنيتها الطبيعية ويجعلها أكثر عُرضة للتلف؛ خاصة عند استخدام المكواة على شعر مبلل أو من دون أيّ واقٍ حراري.

لكن الخبر الجيد، هو أن حماية الشعر من أضرار الحرارة ليست بالأمر الصعب أو المستحيل؛ بل يمكن تحقيقها من خلال روتين يومي بسيط وفعّال. هذا الروتين لا يقتصر فقط على استخدام منتجات الحماية؛ بل يشمل خطوات واعية تبدأ من طريقة غسل الشعر وتجفيفه؛ مروراً بترطيبه بعمق، وانتهاءً بطرق تصفيف ذكية لا تؤذي الشعرة.

في هذا المقال، سنأخذكِ في جولة تفصيلية حول الروتين اليومي الأمثل لحماية شعركِ من حرارة المكواة والسيشوار؛ حتى تحافظي على صحته، لمعانه، ومرونته لأطول وقت ممكن، من دون التنازُل عن تسريحاتكِ المفضّلة.

خطوات الروتين اليومي لحماية شعركِ من حرارة المكواة و السيشوار

وضع سيروم واقٍ من الحرارة قبل استخدام المكواة أو السيشوار



العناية بالشعر المعرَّض للحرارة لا تحتاج إلى تعقيد أو تكلفة عالية؛ بل تتطلب التزاماً بخطوات بسيطة وواعية يوماً بعد يوم. من خلال الروتين اليومي الصحيح، يمكنكِ الاستمتاع بتسريحاتكِ المفضّلة من دون أن تخسري صحة شعركِ ولمعانه:

غسل الشعر بلطف واستخدام شامبو مرطّب

ابدأي روتينكِ بغسل شعركِ باستخدام شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات. هذا النوع من الشامبو ينظّف فروة الرأس من دون أن يجرّد الشعر من زيوته الطبيعية التي تشكّل خط الدفاع الأول ضد الحرارة.

اغسلي الشعر بماء فاتر وليس ساخناً؛ لتجنُّب جفافه.

نصيحة: لا تغسلي شعركِ يومياً إن لم يكن ذلك ضرورياً. مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع كافية لمعظم أنواع الشعر.

استخدام بلسم مغذٍّ مع كلّ غسلة

بعد الشامبو، ضعي بلسماً مغذياً يساعد على ترطيب الشعر وإغلاق قشرته الخارجية (الكيوتيكل). هذه الخطوة ضرورية لتقليل تأثير الحرارة ومنع التكسُّر.

ركّزي على الأطراف أكثر من الجذور.

تجفيف الشعر بالمنشفة بلطف

تجنّبي فرك الشعر بالمنشفة؛ لأنه يسبب تكسُّر الخصلات.

بدلاً عن ذلك، استخدمي منشفة ناعمة أو تيشيرت قطنياً للضغط على الشعر بلطف حتى يتخلص من الماء الزائد.

وضع سيروم أو كريم واقٍ من الحرارة

هذه هي الخطوة الذهبية في روتين الحماية. استخدمي دائماً منتَجاً مخصصاً للحماية من الحرارة (Heat Protectant) قبل استخدام المكواة أو السيشوار.

اختاري تركيبة خفيفة إذا كان شعركِ ناعماً أو دهنياً، وكريمية أو زيتية خفيفة إذا كان شعركِ جافاً أو كثيفاً.

تقسيم الشعر قبل التصفيف الحراري

قسّمي الشعر إلى خُصل صغيرة قبل استخدام السيشوار أو المكواة؛ لأن تصفيف خُصل سميكة، يؤدي إلى تكرار تمرير الحرارة؛ مما يَزيد من الضرر.

التصفيف بخُصل صغيرة، يسرّع العملية ويقلل من الحاجة إلى إعادة التمرير.

استخدام درجة حرارة مناسبة ونوعية جيدة من الأدوات

استخدمي دائماً أقل درجة حرارة ممكنة للحصول على النتيجة المطلوبة. لا حاجة لاستخدام حرارة 220 درجة مئوية على شعرك الناعم إذا كانت 160 كافية.

اختاري أدوات ذات جودة عالية وتوزيعَ حرارة متساوياً، ويفضّل أن تكون مزوّدة بتقنية الأيونات أو السيراميك.

الترطيب اليومي لحماية الشعر من الجفاف

حتى في الأيام التي لا تستخدمين فيها أدوات حرارية، احرصي على ترطيب أطراف الشعر باستخدام زيت خفيف، سيروم، أو كريم مرطّب.

هذا يساعد على ترميم التلف اليومي ويعزز مرونة الشعر.

عَمَل ماسك أسبوعي لتغذية الشعر بعمق

خصصي مرة في الأسبوع لماسك مغذٍّ للشعر يعوّضه عن أيّ ترطيب أو بروتين مفقود.

اختاري ماسكات تحتوي على زيوت طبيعية أو بروتينات نباتية لتقوية الشعر من الداخل.

عدم استخدام المكواة أو السيشوار على شعر مبلل

المكواة لا يجب أن تُستخدم أبداً على الشعر المبلل؛ لأن ذلك يُحدث "تبخيراً داخلياً" داخل الشعرة؛ مما يؤدي إلى تكسُّرها فوراً.

احرصي على أن يكون الشعر جافاً بنسبة 80- 90% قبل أيّ تصفيف حراري.

حماية الشعر ليلاً

اربطي شعركِ بطريقة ناعمة قبل النوم، أو استخدمي غطاء وسادة حريرياً يقلل من الاحتكاك؛ مما يمنع تكسُّر الشعر أثناء الليل، ويحافظ على مظهره لأطول وقت ممكن.

يمكنكِ الاطلاع أيضاً على جمال الشعر المموّج: كيف تحصلين على التموُّجات المثالية بطرق طبيعية وآمنة؟

أهم وصفات فعّالة لحماية الشعر من الحرارة

ماسك الصبار والزبادي لتقوية الشعر وحمايته



إليكِ أهم وصفتين طبيعيتين فعالتين لحماية وتقوية الشعر المعالَج حرارياً والمعرّض يومياً للسيشوار والمكواة:

الوصفة الأولى: ماسك زيت جوز الهند والعسل لترطيب الشعر بعمق

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (دافئ).

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

الطريقة:

اخلطي زيت جوز الهند الدافئ مع العسل جيداً حتى يتجانسا. وزّعي الخليط على الشعر بالكامل، مع التركيز على الأطراف والجذور الجافة. غطّي الشعر بقبعة استحمام أو منشفة دافئة. اتركي الماسك لمدة 30- 45 دقيقة، ثم اغسليه جيداً بالشامبو والماء الفاتر.

الفائدة: هذا الماسك يُعيد الترطيب للشعر، ينعّمه، ويقلل من آثار الجفاف والتقصُّف الناتج عن الحرارة.

الوصفة الثانية: ماسك الزبادي والصبار لتقوية الشعرة وحمايتها

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من جِل الصبار (ألوفيرا).

1 ملعقة صغيرة من زيت الأرغان أو زيت الزيتون.

الطريقة:

امزجي الزبادي مع جِل الصبار جيداً، ثم أضيفي الزيت واخلطيها حتى تحصلي على قوام كريمي. ضعي المزيج على شعركِ من الجذور حتى الأطراف. اتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي الشعر بالماء الفاتر وشامبو خفيف.

الفائدة: يساعد هذا الماسك على تقوية الشعر بفضل البروتين الموجود في الزبادي، وتهدئة الفروة بفضل خصائص الألوفيرا، كما يُضفي لمعة صحية.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب مختص.