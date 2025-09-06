8 صيحات جمالية مبتكرة ولافتة من أسبوع دبي للموضة لربيع وصيف 2026

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - لفت أسبوع الموضة في دبي لربيع وصيف 2026، الأنظار، حيث أُطلقت خلاله باقة من صيحات المكياج والشعر، التي ركزت فيها دور الأزياء العالمية على اللمسات المتجددة والمتفردة، التي تلهم المرأة إطلالات جمالية مبتكرة تناسب مختلف الأوقات. فهل أنت مستعدة لتواكبي اتجاهات الجمال الخارجة عن المألوف حيناً والناعمة حيناً آخر؟ من "الخليج 365"، نرصد لك مجموعة صيحات جمالية التي برزت على منصات عروض الأزياء في أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2026، لتكوني السباقة في مواكبة أجدد ألوان ورسمات المكياج وتسريحات الشعر وغيرها.

تسريحة الكعكة المصقولة مع الضفائر الأمامية الدائرية من بي نينا

من عرض بي نينا Be Nina -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



تميّز عرض بي نينا Be Nina في أسبوع الموضة في دبي بلمسة شعر مبتكرة جمعت بين الأناقة الكلاسيكية والعصرية في آن. حيث اعتمدت العارضات تسريحة الكعكة المصقولة إلى خلف بأسلوب مرتب وأنيق، أضيفت إليها ضفائر أمامية عريضة مُجدلة بشكل دائري على جانبي الوجه لتمنح الإطلالة طابعاً فنياً غير تقليدي. هذه التسريحة تعكس توازناً بين الصرامة والمرح وتليق بإطلالات السهرة والنهار على حدّ سواء.

إليك أيضاً صيحات مكياج وتسريحات شعر من أسبوع الموضة في دبي لربيع وصيف 2026

تسريحة ذيل الحصان المنخفض المصقول من فالنتينا بولترونيري

من عرض فالنتينا بولترونيري Valentina Poltronieri -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



على منصة عرض فالنتينا بولترونيري Valentina Poltronieri، حضرت تسريحة ذيل الحصان المنخفض المصقول كواحدة من أكثر الإطلالات أناقة وعصرية. جاء الشعر مسحوباً بإحكام إلى الخلف بأسلوب ناعم ومشدود، ما منح الوجه بروزاً لملامحه. هذه التسريحة مثالية للمرأة العملية التي تبحث عن أناقة بسيطة وسهلة التطبيق تلائم مختلف المناسبات.

تسريحة الشعر المالس المنسدل المزين بالسكارف من دي إكستريير

من عرض دي إكستريير D.Exterior -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



قدمت دار دي إكستريير D.Exterior تسريحة شعر مالس منسدل بلمسة أنيقة، زيّنته قطع من السكارف الحريري المربوط إلى الخلف بأسلوب شبابي عصري. هذا التفصيل أضفى على الإطلالة لمسة مرحة وحيوية تتناسب مع أجواء الربيع والصيف، كما أنه خيار عملي لإضافة لمسة أنيقة إلى تسريحة بسيطة.

تسريحة الشعر المبلل المنسدل الأنيقة من أفون توا

من عرض أفون توا Avant Toi -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض أفون توا Avant Toi، برزت تسريحة الشعر المبلل بأسلوب أنيق وانسيابي، حيث بدا الشعر منسدلاً عند حدود الكتفين مع لمعة لافتة توحي بالانتعاش. هذه الصيحة تضيف قوة وجرأة للإطلالة، خصوصاً مع المكياج الطبيعي بلمسة لامعة، الذي يوازن بين البساطة والعصرية.

مكياج البشرة الزجاجية من لو توينز

من عرض لو توينز Le Twins -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



على منصات عرض لو توينز Le Twins، تألقت العارضات ببشرة زجاجية متوهجة عكست مظهراً صحياً ومشرقاً. ارتكزت هذه الصيحة على أساس خفيف وطبقات مضيئة من الهايلايتر، لتبدو البشرة طبيعية بلمسة براقة ناعمة. إنها الصيحة المثالية لمحبات المكياج الخفيف اللماع الذي يمنح إشراقة شبابية.

شاهدي أيضاً أبرز عروض اليوم الثاني من أسبوع دبي للموضة لربيع وصيف 2026

القبعة الدائرية من بنانغ جاروم

من عرض بنانغ جاروم Benang Jarum -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



اختارت دار بنانغ جاروم Benang Jarum أن تضع لمسة جمالية مميزة على الإطلالات من خلال القبعة الدائرية، التي أضافت إلى العارضات أسلوباً فنياً جريئاً. هذه الأكسسوارات تعكس شخصية قوية وتضفي فرادة على الإطلالة، لتكون خياراً لافتاً لعاشقات التميز في عروض الأزياء أو الإطلالات اليومية المبتكرة.

مكياج الشفاه اللامعة من ندا بوسبيتا

من عرض ندا بوسبيتا Nada Puspita -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض ندا بوسبيتا Nada Puspita، كان التركيز على الشفاه التي تزينت بألوان ناعمة لكن بتركيبة لامعة غلوسي. هذا المكياج منح الشفاه حجماً ممتلئاً وجاذبية طبيعية تناسب أجواء الصيف. إنها صيحة كلاسيكية متجددة تبرز الأنوثة بأسلوب بسيط وأنيق.

تسريحة الكعكة المزدوجة مع الضفائر الرفيعة المنسدلة من ذات كونسبت ستور

من عرض ذات كونسبت ستور من That Concept Store -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أما دار ذات كونسبت ستور من That Concept Store، فقدمت تسريحة مبتكرة جمعت بين الجرأة والمرح، حيث اعتمدت الكعكة المزدوجة المرفوعة إلى الأعلى من الأمام والخلف، مع ضفائر رفيعة منسدلة على طول الوجه. هذه التسريحة تضفي لمسة شبابية مرحة، تناسب الأجواء الصيفية والحفلات، وتمنح المرأة إطلالة عصرية خارجة عن المألوف.

جمال متجدد يزين منصات دبي

من عرض كزينيا Xenia -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



هكذا أثبت أسبوع الموضة في دبي لربيع وصيف 2026 أن صيحات الجمال لم تعد تقتصر على المكياج الكلاسيكي أو التسريحات التقليدية، بل باتت مساحة إبداعية مفتوحة تمزج بين الأناقة والجرأة. من الكعكات المصقولة والضفائر الرفيعة إلى البشرة الزجاجية والشفاه اللامعة، جاءت الإطلالات لتلهم المرأة طرقاً جديدة للتألق بلمسات عصرية تعكس شخصيتها وتواكب أحدث اتجاهات الموضة.