صيحات جمالية من النجمات والمدونات في عروض أسبوع الأزياء بالرياض 2025.. وآخرها ستيلا مكارتني



كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 05:13 مساءً - ككل اللحظات الجمالية التي مرت خلال أسبوع الأزياء في الرياض2025، كان الختام مسكاً مع عرض مذهل للمصممة العالمية ستيلا مكارتني Stella McCartney، والذي حضرته مجموعة كبيرة من مدونات الموضة والنجمات، إضافة إلى خبيرات المكياج ونساء يُعنين بمجال الموضة والجمال.

فقد شكل أسبوع الأزياء في الرياض منصة جمالية ساحرة، انطلقت منها صيحات جمالية جمعت الأصالة السعودية بالروح العصرية المتجددة، فجاءت التصاميم متفردة ومميزة. كما شهد صيحات جمالية آسرة اعتمدتها النجمات ومدونات الموضة والجمال خلال عروض الأزياء، فاعتُبر حلقة متكاملة من الإبداع الجمالي والتألق العصري.

في ما يلي، نرصد باقة من الصيحات الجمالية التي تألقت بها النجمات ومدونات الموضة خلال عروض أسبوع الأزياء في الرياض2025، وآخرها مع عرض ستيلا مكارتني.

نادين نجيم بمكياج سموكي خفيف وتسريحة الشعر الويفي المنسدل

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)



كعادتها، جمعت نادين نجيم بين الجاذبية والنعومة في آن، إذ اعتمدت مكياجاً سموكياً خفيفاً أبرز سحر عينيها، مع لمسة من الظلال الرمادية الدافئة والهايلايتر عند الزوايا الداخلية، إلى جانب الشفاه النيود الغلوسي. وأكملت الإطلالة بتسريحة الشعر الويفي المنسدل، التي منحتها حضوراً أنثوياً يعكس شخصيتها الأنيقة.

شاهدي بالصور أيضاً حضور لافت للنجمات ومدونات الموضة في ختام أسبوع الأزياء في الرياض

زينب البلوشي مكياج وردي مشرق بالشفاه الغلوسي

https://www.instagram.com/p/DQFUwGqjHZX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQFUwGqjHZX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQFUwGqjHZX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



زينب البلوشي كانت لها إطلالات عدة على هامش عروض أسبوع الأزياء في الرياض، كان آخرها في عرض ستيلا مكارتني، حيث تألقت بمكياج وردي مشرق أضاء ملامحها، مع شفاه غلوسي براقة زادت من إشراقة وجهها. أما تسريحتها فكانت شينيون فوضوية أنيقة، أضافت لمسة عصرية نابضة بالحياة إلى إطلالتها.

روان الطويرقي بمكياج مشمشي بارز مع تسريحة ذيل الحصان العالي الضخمة

https://www.instagram.com/p/DP9JFWBjMlm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP9JFWBjMlm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP9JFWBjMlm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لفتت روان الطويرقي الأنظار بإطلالة جريئة وحيوية، حيث اختارت مكياجاً مشمشياً بارزاً على الخدين والشفاه، مع تسريحة ذيل الحصان العالي والمشدود، التي أضفت عليها مظهراً عصرياً مليئاً بالقوة والأنوثة.

مرمر بمكياج الأيلاينر العريض المجنح وتسريحة الكعكة العالية

https://www.instagram.com/p/DP_2HKaDIp0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP_2HKaDIp0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP_2HKaDIp0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تألقت مدونة الموضة والجمال مرمر بإطلالات جمالية متنوعة خلال أسبوع الأزياء في الرياض 2025، وفي واحدة منها اعتمدت إطلالة مستوحاة من الخمسينيات، إذ اعتمدت مكياجاً قوياً بالأيلاينر العريض المجنح الذي زاد من اتساع عينيها، مع بشرة مضيئة وبلاش وردي ناعم. أما تسريحتها فكانت كعكة عالية مصقولة ترافقها غرة جانبية بلمسة "بف" راقية.

فاي بيرايا بمكياج وردي خافت وبشرة مشرقة مع تسريحة الكعكة

View this post on Instagram A post shared by Faye Peraya (@faye)



النجمة التايلايندية فاي بيرايا Faye Peraya، لفتت الأنظار بإطلالات جمالية عدة على هامش عروض أسبوع الأزياء في الرياض 2025، وفي واحد منها اختارت إطلالة جمالية رقيقة جمعت بين الهدوء والفخامة. فقد اعتمدت مكياجاً وردياً خافتاً أظهر إشراقة بشرتها، مع تسريحة كعكة عالية مشدودة أبرزت ملامحها بلمسة أنثوية أنيقة.

إليكِ أيضاً تسريحات شعر من عروض أسبوع الأزياء في الرياض.. صيحات تعكس هوية المرأة العصرية

عليا خليل بمكياج بني دافئ بنغمات برونزية مع تسريحة الشعر الويفي

https://www.instagram.com/p/DP9hNnHjOjH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP9hNnHjOjH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP9hNnHjOjH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



ظهرت عليا خليل في واحدة من الإطلالات الجمالية في أسبوع الأزياء في الرياض بإطلالة دافئة مفعمة بالتوهج، حيث اختارت مكياجاً بنياً بنغمات برونزية ناعمة عززت دفء ملامحها. وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر الويفي العريض المنسدل التي منحتها طابعاً كلاسيكياً فاخراً.

نورالغندور بمكياج رمادي بارز مع الأيلاينر المسحوب وتسريحة الشعر المالس

View this post on Instagram A post shared by نـور الـغندور (@nour)



بدت نورالغندور بكامل أناقتها في عرض ستيلا مكارتني، إذ اختارت مكياجاً قوياً باللون الرمادي مع الأيلاينر المسحوب الذي منح عينيها نظرة درامية آسرة، وجاءت الشفاه شديدة اللمعان. أما شعرها المالس المنسدل فكمّل الإطلالة بإحساس من الفخامة والعصرية.

نجودا لرميحي بمكياج ناعم بدرجات النيود مع تسريحة الشعر المموج

نجود الرميحي في عرض ستيلا مكارتني Stella McCartney- خاص الخليج 365

اختارت نجود الرميحي مكياجاً ناعماً بدرجات النيود يبرز ملامحها الطبيعية بأسلوب راقٍ وغير متكلّف، مع بشرة متألقة بتأثير الهايلايتر الخفيف. واعتمدت تسريحة شعر مموجة منسدلة أضافت إلى حضورها لمسة رومانسية ناعمة تناسب أجواء الحدث.

عكست الصيحات الجمالية التي شهدها أسبوع الأزياء في الرياض روح المرأة السعودية العصرية التي تجمع بين الأصالة والحداثة. ومن خلال حضور النجمات ومدونات الموضة، بدا المشهد الجمالي متكاملاً مع الرؤية الإبداعية للأزياء، فكانت كل إطلالة حكاية أنوثة تعكس التنوّع، والإبداع، والجرأة في التعبير عن الذات.