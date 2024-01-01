السعودية | “نزاهة”: التحقيق مع 207 متهماً وإيقاف 141 مواطنًا ومقيمًا من خلال 1481 جولة رقابية خلال شهر ديسمبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ديسمبر من عام 2023 المنقضي، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 207 أشخاص، فيما تم إيقاف 141 آخرين.

وكشفت الهيئة عن أنها نفذت 1481 جولة رقابية أسفرت عن التحقيق مع عدد من المتهمين، وإيقاف آخرين بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وأوضحت أن المقبوض عليهم ينتمون لوزارات “الداخلية والحرس الوطني والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان”.