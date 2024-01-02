شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ شائع يرتكبه معظمنا قبل طهي الأرز.. تجنبه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

على الرغم من انتشاره واستهلاكه على نطاق واسع، فإن للأرز العديد من العيوب بالنسبة للطهاة الهواة. في الواقع، غالبًا ما يتم شطفه قبل الطهي. وهذا خطأ ينبغي تجنبه.

الغذاء الأكثر استهلاكًا في العالم

يعتبر الأرز ببساطة هو الغذاء الأكثر استهلاكًا في العالم، وفي أعلى ترتيب في خانة الاستهلاك. كما نجد البلدان الأكثر إنتاجًا له مُستهلكة له أيضا؛ وهي الصين والهند وبنغلاديش، والتي صدرت لنا زراعة الأرز بمرور الوقت.

متعددة الاستخدامات في المطبخ، غنية بالألياف والبروتينات وبالتالي فهي مناسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحياً.



هذه الحبوب أيضًا خالية من الغلوتين بشكل طبيعي، مما يجعلها مناسبة للداء الزلاقي وأكثر قابلية للهضم وإشباعًا من القمح. طعام يسهل طهيه نظريًا. ولكنه يؤدي أحيانًا إلى ارتكاب عدة أخطاء، من بين أحدها عملية شطفه قبل طهيه، وفقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

ما هو الخطأ الذي يرتكب عند شطف الأرز؟

طهي الأرز ليس معقدًا للغاية، ولكن لماذا يفشل الكثير من الناس؟

على وجه التحديد، هناك بعض الوصفات أو الأطباق مع الأرز التي يعني غسلها أو شطفها قبل الطهي إتلاف الطبق منذ البداية. على سبيل المثال، إذا أردنا صنع طبق ريزوتو الأصلي الممتاز، فإن فقدان النشا الذي يغطي كل حبة يمكن أن يفسد العناصر الغذائية في الأرز.



وبنفس الطريقة أيضًا لتحضير أطباق يابانية تعتمد على الأرز، من المهم عدم غسله قبل طهيه. لأننا إذا مرّرناه تحت الماء قبل طهيه وحتى بعد ذلك، أي عندما نقوم بتصفية الأرز بالفعل فسَنقضي بذلك على النشا ولن تبقى مكونات الأرز على حالها.



من ناحية أخرى، من الممكن شطف الأرز أو في الواقع موصى به، في حالة طهي الأرز بسمتي أو على أي حال غير وطني. حيث قد تكون هناك آثار من بودرة التلك لتبييضه.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد غسل الأرز على جعل الحبوب أكثر نعومة وسهل الهضم، دون المعاناة من اضطرابات الجهاز الهضمي المزعجة.

أخطاء أخرى يجب تجنبها مع الأرز

بحسب ترجمة “وطن” هناك أخطاء أخرى يجب تجنبها عندما يتعلق الأمر بالأرز.

اطبخيها على نار عالية واخلطيها ولا تضيفي الملح إلى الماء.

في الحالة الأولى، يكمن الخطر في أن الحبوب تنهار من الخارج وتبقى نيئة من الداخل.

في الحالة الثانية، فهذا يعني أن النشا الذي لا يزال موجودًا سيتم إطلاقه في الماء.

وأخيرًا في الحالة الثالثة ،بفضل الملح، سيتم تجنب جلتنة النشا، مما يمنح الطبق النهائي نكهة أكثر.