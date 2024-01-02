شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني تطرح لوائح بيئية جديدة لسلامة الطيران وخفض الانبعاثات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للطيران المدني الجزء 156 من اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران، عبر منصة استطلاع بهدف تنفيذ الاستدامة البيئية من خلال وضع إطار تنظيمي لها.

وتركز اللوائح التنفيذية المعنية بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالطيران والتي تسهم في تغير المناخ، على الالتزام بشروط تنفيس الوقود وانبعاثات عوادم الطائرات التي تعمل بالمحركات التوربينية، وخطة التعويض عن الكربون وخفض انبعاثاته في قطاع الطيران الدولي.

وتضمنت اللوائح أيضاً إلزام مشغلي المطارات الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لجودة الهواء واللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما ألزمت اللوائح المشغلين بالحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة الطبيعية، بما في ذلك الحيوانات البرية والكائنات الحية المهددة بالانقراض، ومتطلبات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتطبيق الممارسات السليمة لإدارة النفايات واعتمادها، بالإضافة إلى الألتزام بإمدادات المياه والطاقة واستهلاكها وخدمات التخلص من مياه الصرف الصحي ومعالجتها.