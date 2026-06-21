شكرا لقرائتكم خبر +100 فعالية متنوعة يقدمها مهرجان البصر في 25 يونيو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق الخميس المقبل، فعاليات مهرجان البصر الصيفي، ضمن برامج موسم صيف القصيم، مقدما باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، في متنزه الأمير فيصل بن مشعل ببريدة.

ويضم المهرجان الذي يستمر 60 يوما، أكثر من 100 فعالية وبرنامج متنوع، تشمل مناطق المطاعم والمقاهي، وأركان الأسر المنتجة، ومشاركات المشاريع الشبابية ورواد الأعمال، إلى جانب الألعاب الكهربائية والهوائية، والعروض الترفيهية الحية، والبرامج التفاعلية والمسابقات اليومية، والجلسات العائلية، ومناطق الأطفال والشباب.

كما يوفر المهرجان أكثر من 500 فرصة وظيفية موسمية للشباب والفتيات في عدد من المجالات التنظيمية والتشغيلية والخدمية، إضافة إلى دعمه للأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية إيجابية.

ويأتي مهرجان البصر الصيفي ضمن الفعاليات والبرامج التي يشهدها موسم صيف القصيم، بهدف توفير تجارب نوعية للزوار وإبراز المقومات السياحية والترفيهية التي تزخر بها المنطقة.