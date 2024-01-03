تراند اليوم : لمن بلغ 65 عاما وأكبر.. مسؤول في الصحة يكشف عن لقاح قادم للوقاية من الفيروس "التنفسي المخلوي"

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، إن المملكة، ستوفر لقاح ضد "الفيروس المخلوي"، لمن بلغوا 65 عامًا وأكثر.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: " المملكة ستكون خامس دولة في إدراج واستخدام لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لمن بلغ 65 سنة وأكبر ويليه إجازة لقاح آخر مصمم لحماية الأطفال في أول 6 أشهر من الحياة".

وتابع:" لقاح كبار السن أجيز حتى الآن في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان".

‏وأضاف:" هذا الفيروس هو السبب الأول للتنويم في السنة الأولى من العمر، وسبب رئيسي في التهابات الرئة والوفيات المرتبطة بها في كبار السن، وأنه يتوقع أن يحدث اللقاح فارقًا عظيمًا - بإذن الله - في العبء المرضي من هذا الفيروس العنيد".