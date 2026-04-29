حضور تفاعلي يعزز ارتباط الطلبة الموهوبين بمنظومة الابتكار الوطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» حضورا لافتا خلال فعاليات «أسبوع الابتكار»، عبر مشاركة متعددة المسارات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية البارزة، منها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وواحة الملك سلمان للعلوم، وأمانة منطقة الرياض. واتخذت مشاركات موهبة طابعا تفاعليا متقدما، ركز على تعزيز وعي الطلبة الموهوبين بمنظومة الابتكار، وحماية الأصالة الفكرية، وتعزيز فرص تمكينهم عبر إشراكهم في حوارات مباشرة مع صناع القرار والخبراء، وإتاحة الفرصة لهم لطرح أفكارهم ومناقشتها في بيئات واقعية تحاكي تحديات القطاعات المختلفة. واشتملت مشاركة موهبة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، على 3 محطات رئيسية، بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وأمين عام مؤسسة موهبة عبدالعزيز بن صالح الكريديس؛ لتمكين الموهوبين من تطوير حلول مبتكرة للاستدامة البيئية، وبناء الكفاءات الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وشاركت المؤسسة بجناح تعريفي أطلع من خلاله وزير البيئة والمياه والزراعة على برامج المؤسسة وخدماتها، وشارك أعضاء رابطة موهبة في جلسة مفتوحة ناقشوا فيها قضايا الابتكار في القطاعات البيئية، قبل أن يستعرضوا مشاريعهم المرتبطة بالاستدامة والتقنيات البيئية، في مؤشر على تنامي وعي الجيل الجديد بالتحديات العالمية.

