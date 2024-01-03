تراند اليوم : هل يجب تغيير السيفين والنخلة من شعار النادي الأهلي.. شاهد: مختص قانوني يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف القانوني سعود الرمان، عن اللوائح والأنظمة التي تمنع وتحظر استخدام شعار الدولة، وهل ينطبق ذلك على شعار النادي الأهلي.

شعارات الأندية وقال "الرمان" خلال تصريحات متلفزة لبرنامج "المنتصف"، إن شعارات الأندية أصبحت هوية تجارية لكل ناد، وبالتالي أصبحت تحت مظلة قانون العلامات التجارية لمجلس التعاون الخليجي الصادر عام 1435.

المعاملات التجارية وأضاف أن نظام العلامات التجارية أصبح يحكم هذه الشعارات، ومن خلاله نعرف هل شعار النادي الأهلي هو مسموح به أم لا، لافتًا إلى أن المادة الثانية من نظام العلامات التجارية ذكرت أن العلامات هي كل رمز وشعار أو أسماء وكلمات وحروف أو عناوين أو أرقام.

النادي الأهلي ​​​​​وأشار إلى أن الشعارات التي وضعها النادي الأهلي أو الأندية الأخرى، هي من هذه الرموز التي تندرج ضمن العلامة التجارية الخاضعة لهذا النظام.

وأوضح القانوني أن مواد النظام ذكرت المحظورات وتضم الشعارات العامة والإشارات العسكرية أو الشرفية والأوسمة الوطنية للدولة أو الدول الأخرى.

السيف والنخلة ​​​​​​وأردف: " يعتبر السيف والنخلة من أوسمة الدولة، وبالتالي يحظر على النادي الأهلي أن يضع هذا الشعار على قميصه".

وتابع قائلًا: "لماذا سمحت الجهة المنظمة صاحبة حقوق العلامة التجارية، أن يأخذ النادي الأهلي هذا الشعار خصوصًا أن المادة الثامنة ذكرت أن كل من يقدم شعار هو مالك لهذا الشعار ما لم يظهر العكس".