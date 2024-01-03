تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على قصة الأهرامات في موسم الرياض

صحيفة الخليج 365 : علق المستشار تركي آل الشيخ، على قصة وجود أهرامات مصر في منطقة "بوليفارد وورلد"، كنوع من عرض ثقافة وحضارة المصريين، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال "آل الشيخ" خلال لقائه مع الإعلامي "عمار تقي"، إن "بوليفارد وورلد" كان العام الماضي يضم 10 دول، وفي عام 2023 تمت إضافة 4 دول، وهم تايلند وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وتضم الشام وتركيا مع عرض الحضارة الخاصة بهم، بالإضافة إلى مصر.

وعلق المستشار خلال حديثه مع الإعلامي عمار تقي: "وأتذكر مصر زين"، ليرد "تقي":"لنزور مصر في الرياض"، ثم أجابه المستشار: "لا تورطنا معهم، إحنا سوينا شيء على قدنا وخليها مفاجأة".