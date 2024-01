شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تندد بتصريحات وزيري الاحتلال الداعية لتهجير سكان غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت المملكة التصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بشأن تهجير سكان غزة.

وأعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع لتصريحات الوزيرين اللذين دعيا إلى تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

تضافر الجهود

وتؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الاسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

