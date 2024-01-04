تراند اليوم : هل لقاحات فيروس كورونا تسبب تساقط الشعر والخمول.. شاهد: مسؤول في الصحة يجيب

صحيفة الخليج 365 : رد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، على ما يتردد بشأن أن اللقاحات المطورة تسبب تساقط الشعر والخمول. وقال وكيل وزارة الصحة خلال برنامج "ياهلا": " هذه الشائعات شيء معتاد على اللقاحات، وهناك فئة في مختلف المجتمعات يرفضون مفهوم التطعيم واللقاحات بشكل كلي".

وأضاف : "الواضح والثابت أن اللقاحات بمختلف أنواعها من أفضل التداخلات الطبية نجاحًا في الطب الحديث، وبعد الجائحة حدث تطور كبير في طريقة تطوير هذه اللقاحات، موضحًا أننا نشهد عصر من أفضل عصور التطعيمات من ناحية الجودة والسلامة والفعالية".