شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 23-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-23 11:53AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما اقترب من اعتاب المقاومة التاريخية 5,000$، ليشهد موجة جني ارباح طبيعية بعد مكاسبه المتتالية التي شهدها في وقت سابق، كما يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه وتسجيل مستويات قياسية جديدة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.