تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 23-01-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما اقترب من اعتاب المقاومة التاريخية 5,000$، ليشهد موجة جني ارباح طبيعية بعد مكاسبه المتتالية التي شهدها في وقت سابق، كما يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه وتسجيل مستويات قياسية جديدة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.