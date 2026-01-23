شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 23-01-2026 والان مع بالتفاصيل
2026-01-23 12:06PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لكسر مستوى الدعم المهم 2,900$، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.