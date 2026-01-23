الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 23-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-23 12:06PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لكسر مستوى الدعم المهم 2,900$، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

