تراند اليوم : بالصور: تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطن على يد إثيوبيين في جدة و 100 ألف ريال مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنهما

صحيفة الخليج 365: قُتل مواطن يدعى "محمد بن راجح السبيعي" في جدة، على يد شخصين من الجنسية الإثيوبية، يوم الثلاثاء الماضي.

وتصدر هاشتاج "المغدور محمد السبيعي"، عبر منصة إكس، خلال الساعات الماضية، وتفاعل المغردون على الحادث، كما قاموا بنشر صور المتهمين، وأوضحوا أن أحدهما يعرج.

وذكرت إحدى المنشورات المتداولة عن الحادثة، أن المتهمين يقال أنهم حاليًا في الطائف، ووجهتهم هي جازان للهرب خارج المملكة.

كما تضمن المنشور مكافأة 100 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليهم.