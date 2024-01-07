تراند اليوم : بالفيديو .. تركي آل الشيخ: والدي كان يضربني بـ«عصاة» اسمها خالتي قماشة

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن هواية والده، وأسماء العصي التي كان يستخدمها لمعاقبته وهو صغير.

خالتي قماشة

وقال "آل الشيخ" خلال حديثه مع الإعلامي عمار تقي: والدي كان عنده هواية مع العصي ويسميها بأسماء مسلسلات مختلفة مثل "عصاة خالتي قماشة وعصاة درب الزلق وعصاة حلويات غندور".

عقاب وانطباع

وأضاف: والدي كان مجهز العصي لمعاقبتي وبكل برود قلت له ما تقدر تسوي لي شيء، أمي فلانة وأمي فلانة قايلين لك "ما تطقني" فوجدت عيونه ألمعت وابتسم ابتسامة ما أنساها وقال لي أنا سامحتك وعطيت لهم وعد على غلطتك القديمة؛ ولكن هذي غلطة جديدة.

حلويات غندور

وختم آل الشيخ مازحاً، قائلاً:"جربت خالتي قماشة وحلويات غندور وكل المسلسلات".