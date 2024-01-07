تراند اليوم : بالفيديو.. إعلامي يكشف سبب القطيعة بين الإخوان والأخوات بعد وفاة والدهم

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي عبدالعزيز الزير، عن سبب القطيعة بين الإخوان والأخوات بعد وفاة والدهم.

وقال خلال مقطع فيديو:" السبب في القطيعة غالبا يكون المال والقائم على توزيع هذا المال، لأنه يؤجل التوزيع، أو يبحث عن مصلحته، أو يأخذ الميراث ويدخل مشاريع ويخسر".

وتابع:"بعض الورثة يشعرون بالإحراج من القائم على توزيع الإرث، سواء كان شقيقهم الكبير أو عمهم أو خالهم، ولا يدرون أنه يتلاعب بأموالهم".

وأضاف:" القائم على توزيع الإرث لابد يعجل في هذا الأمر، وكل شخص يأخذ حقه، لأن الشخص الذي يوقف توزيع الإرث ما أحد يبيه ويتسبب في حدوث المشاكل".