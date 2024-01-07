تراند اليوم : بالفيديو.. صانع "محتوى" يكشف معنى ربط الشماغ بحبل بيت الشعر عند البدو

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى سائد السردي معنى ربط الشماغ بحبل بيت الشعر عند البدو.​​​​​​

مشكلة

وقال خلال مقطع فيديو:" في عرف البادية إذا صار مع الرجل مشكلة، لابد أن يدخل على شخص معروف يحل مشكلته ويطلب حمايته ويفك ضيقته".

طلب الحماية

وتابع:" الدخول لطلب الحماية عند البدو له عدة أشكال معروفة، ومن أهمها ربط طرف شماغ الرجل الذي تدخل عليه، أو تمسك شماغك وتضعه حول رقبته، بمعنى أن اللي يمسني يمسك، أو ترمي عقالك وتدخل عليه، وأيضا ربط الشماغ بحبل بيت الشعر".